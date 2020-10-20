На сегодняшнем координационном совете по противодействию распространения коронавируса начальник регионального Роспотребнадзора Ольга Кожанова рассказала о ситуации с заболеваемостью новой инфекцией в регионе.

На два процента снизился рост заражений среди школьников, на четыре среди пенсионеров.

Она обозначила, какие группы граждан больше всего подвержены новой инфекции.

Это медики, работники промпредприятий, сферы образования и услуг.

Отмечается, что пенсионеры стали активнее носить маски. Если все будут соблюдать меры защиты, то это может за две недели дать эффект по улучшению ситуации.

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