Начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора Саратовской области Галина Архипова сообщила на брифинге в министерстве здравоохранения региона о формате учебы для школьников в этом сентябре.

— Мы ждем разъяснений ведомства. Сейчас регион находится на первом этапе снятия ограничений, — уточнила она.

Галина Архипова отметила, что время до начала учебного года еще есть и все станет понятно.

Пока что не ясно, сядут ли школьники за парты или будут получать новые знания по компьютеру.