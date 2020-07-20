Начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора Саратовской области Галина Архипова сообщила на брифинге в министерстве здравоохранения региона о формате учебы для школьников в этом сентябре.

Мы ждем разъяснений ведомства. Сейчас регион находится на первом этапе снятия ограничений, — уточнила она.
Галина Архипова отметила, что время до начала учебного года еще есть и все станет понятно.

Пока что не ясно, сядут ли школьники за парты или будут получать новые знания по компьютеру.

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