Заместитель министра образования Саратовской области Ирина Чинаева рассказала об обучении школьников.

Ребята после каникул вернулись за парты, но в Балаковском, Балашовском и Энгельсских районах, а также Саратове для учеников с шестого по одиннадцатые классы организовано дистанционное обучение. Это необходимо для снижения заболеваемости и среди взрослых.

Полностью из-за коронавируса закрыты школы в селе Кировское Марксовского района и Запрудном Питерского района, два класса в школах Марксовского района.

Она уточнила, что сейчас органичения для ребят по онлайн-обучению введены на две недели. Ситуация отслеживается ежедневно, однако неизвестно, продлят ли эти меры до конца года.

Ранее Роспотребнадзор предлагал всем родителям региона собирать детей в школы к понедельнику, а председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин в субботу поставил задачу внести ясность по дистанционке. Его решение о необходимости этого поддержал и мэр Саратова Михаил Исаев.