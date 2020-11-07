Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что в течение сегодняшнего дня необходимо принять решение о дистанционном обучении школьников.

Об этом он сообщил на совещании с медицинским сообществом, также обсудили тему цен на КТ.

Врачи заверили, что заболеваемость выросла с началом учебного года, нередки случаи, когда ребенок без симптомов заражает всю семью.

Роман Бусаргин попросил региональное Управление Роспотребнадзора проанализировать ситуацию по Саратову, где самая высокая заболеваемость, и сегодня вынести вердикт.

Ранее Роспотребнадзор региона призывал собирать ребят в школы к понедельнику.