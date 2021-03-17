В юбилейный год первого полета человека в космос для школьников при поддержке Минпросвещения России пройдёт Всероссийский аэрокосмический фестиваль.

В течение двух месяцев школьники, родители и учителя смогут принять участие в «Акселераторе детских проектов», «Аэрокосмическом хакатоне», марафонах «Космическая одиссея», «Марс.аэро», «Космоквиз», онлайн-квесте «Космический рейс» и других, тематических уроках и мастер-классах.

Открытие мероприятие состоится в 16:00 по московскому времени 18 марта. Этот день выбран неслучайно. Именно тогда состоялся первый выход человека в открытый космос, который был совершен советским космонавтом Алексеем Леоновым.

Ссылка на прямой эфир появится в сообществе образовательного проекта «Научим.online» в соцсети «ВКонтакте» за сутки до старта. Также трансляция будет вестись на YouTube-канале проекта.

В рамках фестиваля пройдут различные мероприятия – «Акселератор детских проектов», «Аэрокосмический хакатон», марафон «Космическая одиссея», марафон «Марс.аэро», «Космоквиз», онлайн-квест «Космический рейс» и другие квесты, тематические уроки и мастер-классы.

Организатор Всероссийского аэрокосмического фестиваля – Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей.