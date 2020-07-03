Сегодня, 3 июля, школьники Саратовской области начали сдавать ЕГЭ по информатике, географии и литературе в основной период. Об этом сообщили в министерстве образования региона.

Ребята проверят знания в 2,8 тысячи пунктах экзаменов, сегодня задействованы 28 из них.

Отмечается, что последний из предметов выбрали свыше 58 тысяч человек. Они напишут 17 заданий за 235 минут, нужно набрать 32 балла, чтобы сдать.

Географию захотели сдавать 17 тысяч школьников, им предстоит решить 34 заданий за три часа, вооружившись линейкой, транспортиром и непрограммируемым калькулятором. Минимальный порог – 37 баллов.

Информатику – 27 заданий за 235 минут напишут 1,273 тысячи участников. Им надо набрать как минимум 40 баллов.

Свои результаты ребята узнают не позднее 17 июля.