После плановых каникул школы Саратовской области продолжат дистанционное обучение. Об этом сообщает региональный минобраз.

С понедельника, 23 марта, у саратовских школьников начинаются плановые каникулы. Но в этом году из-за пандемии они продлятся дольше обычного. Для профилактики коронавируса обучение на дому продолжиться до 12 апреля.

Ранее мы писали, что все учебные заведения области перешли на дистанционный образовательный режим. Это было сделано в мерах недопущения распространения опасной инфекции по рекомендации Федерального министерства.