Это связано с профилактикой распространения коронавируса, заявили в региональном минобразе.

Ранее федеральное ведомство порекомендовало региональным школам перейти на дистанционное обучение. Сегодня в министерстве образования пришли к выводу, что руководители образовательных учреждений сами будут принимать решение о переходе на домашнее обучение или свободном посещении занятий с 17 марта.

При свободном посещении занятий в школах необходимо принять усиленные меры дезинфекции, контролировать график уборки и проводить утренний фильтр. Также министерство образования области рекомендует школам перейти на обучение без перемещений по кабинетам.

В минобразе напомнили, что с 23 марта у школьников начинаются каникулы.