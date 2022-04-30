Сегодня, 30 апреля, в Перми состоялось торжественное закрытие окружного этапа Интеллектуальной олимпиады ПФО среди школьников.

По итогам состязаний победу в общем зачете одержала команда Саратовской области, второе место заняла сборная Самарской области, замкнули тройку лидеров школьники из Удмуртской Республики.

От имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова участников Олимпиады среди школьников поздравил заместитель полпреда Олег Машковцев.

Олимпиада проводилась по четырем направлениям: робототехника, программирование, решение изобретательских задач и интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». Наиболее удачно ребята из Саратовской области выступили в робототехнике и программировании, где заняли вторые места.

Интеллектуальная олимпиада ПФО собрала 168 самых эрудированных старшеклассников из всех регионов Приволжья.