Сотрудники АО «Саратовская ППК» и моторвагонного депо Анисовка провели
профориентационное мероприятие для школьников физико-технического лицея города
Саратова.
Знакомство ребят с железной дорогой началось в салоне пригородного поезда,
проследовавшего по маршруту Саратов-1 – Анисовка. В пути следования организаторы
провели интеллектуально-развлекательную игру на железнодорожную тематику,
рассказали о правилах поведения в зоне движения поездов и раздали тематические
памятки.
После инструктажа по технике безопасности юных гостей проводили на территорию
моторвагонного депо Анисовка. В ходе экскурсии ребята посетили железнодорожный
музей, цех технического обслуживания и ремонта подвижного состава, а также побывали в кабине современного электропоезда серии ЭП3Д. Кроме того, на специальном тренажере все желающие смогли попробовать себя в роли машиниста электропоезда.