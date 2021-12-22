Сотрудники АО «Саратовская ППК» и моторвагонного депо Анисовка провели

профориентационное мероприятие для школьников физико-технического лицея города

Саратова.

Знакомство ребят с железной дорогой началось в салоне пригородного поезда,

проследовавшего по маршруту Саратов-1 – Анисовка. В пути следования организаторы

провели интеллектуально-развлекательную игру на железнодорожную тематику,

рассказали о правилах поведения в зоне движения поездов и раздали тематические

памятки.

После инструктажа по технике безопасности юных гостей проводили на территорию

моторвагонного депо Анисовка. В ходе экскурсии ребята посетили железнодорожный

музей, цех технического обслуживания и ремонта подвижного состава, а также побывали в кабине современного электропоезда серии ЭП3Д. Кроме того, на специальном тренажере все желающие смогли попробовать себя в роли машиниста электропоезда.