Сотрудники АО «Саратовская ППК» и моторвагонного депо Анисовка провели профориентационное мероприятие для саратовских школьников.

Знакомство ребят с железной дорогой началось в салоне пригородного поезда, проследовавшего по маршруту Саратов-1 – Анисовка. В пути следования организаторы провели интеллектуально-развлекательную игру на железнодорожную тематику, рассказали о правилах поведения в зоне движения поездов и раздали сувениры с символикой ОАО «РЖД».

После инструктажа по технике безопасности юных гостей проводили на территорию моторвагонного депо Анисовка. В ходе экскурсии ребята посетили железнодорожный музей, цех технического обслуживания и ремонта подвижного состава, а также побывали в кабине современного электропоезда серии ЭП3Д. Кроме того, на специальном тренажере все желающие смогли попробовать себя в роли машиниста электропоезда.