Сотрудники моторвагонного депо Анисовка и АО «Саратовская ППК» провели
профориентационную экскурсию для учащихся гимназии №7 города Саратова.
На станцию Анисовка группа школьников и сопровождающих приехала на
пригородном поезде. В пути следования железнодорожники провели интеллектуально-
развлекательную игру на железнодорожную тематику, рассказали о правилах поведения
в зоне движения поездов и раздали профилактические памятки. Ведущий инженер
службы охраны труда и промышленной безопасности ПривЖД Сергей Гуцул напомнил
ребятам о том, что на объектах железнодорожного транспорта категорически
запрещается приближаться к контактной сети, залезать на крыши вагонов и цистерн, а
также слушать музыку в наушниках и разговаривать по телефону. Для закрепления
полученных знаний была организована викторина, победители которой получили
флешки с символикой ОАО «РЖД».
После прибытия на железнодорожное предприятие и инструктажа по технике
безопасности юных гостей проводили на территорию моторвагонного депо Анисовка. В
ходе экскурсии ребята посетили музей депо, цех технического обслуживания и
капитального ремонта подвижного состава, а также ряд других подразделений. Кроме
того, школьники побывали в кабине электропоезда и задали интересующие вопросы
машинистам-инструкторам. При посещении кабинета техучёбы, где установлены
специальные тренажеры, ребята смогли попробовать себя в роли машинистов
пригородных поездов.
Профориентационные экскурсии для школьников проводятся в моторвагонном депо
Анисовка на регулярной основе.