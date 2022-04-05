Сотрудники моторвагонного депо Анисовка и АО «Саратовская ППК» провели

профориентационную экскурсию для учащихся гимназии №7 города Саратова.

На станцию Анисовка группа школьников и сопровождающих приехала на

пригородном поезде. В пути следования железнодорожники провели интеллектуально-

развлекательную игру на железнодорожную тематику, рассказали о правилах поведения

в зоне движения поездов и раздали профилактические памятки. Ведущий инженер

службы охраны труда и промышленной безопасности ПривЖД Сергей Гуцул напомнил

ребятам о том, что на объектах железнодорожного транспорта категорически

запрещается приближаться к контактной сети, залезать на крыши вагонов и цистерн, а

также слушать музыку в наушниках и разговаривать по телефону. Для закрепления

полученных знаний была организована викторина, победители которой получили

флешки с символикой ОАО «РЖД».

После прибытия на железнодорожное предприятие и инструктажа по технике

безопасности юных гостей проводили на территорию моторвагонного депо Анисовка. В

ходе экскурсии ребята посетили музей депо, цех технического обслуживания и

капитального ремонта подвижного состава, а также ряд других подразделений. Кроме

того, школьники побывали в кабине электропоезда и задали интересующие вопросы

машинистам-инструкторам. При посещении кабинета техучёбы, где установлены

специальные тренажеры, ребята смогли попробовать себя в роли машинистов

пригородных поездов.

Профориентационные экскурсии для школьников проводятся в моторвагонном депо

Анисовка на регулярной основе.