В рамках празднования 10-летия Академии, отдел по работе с абитуриентами Поволжского института управления РАНХиГС провел серию онлайн деловых игр «School battle: прокачай управленческие компетенции» среди школ города Саратова и Саратовской области.

Под чутким руководством заведующего кафедрой управления персоналом Института Натальи Моисеенко, исполняющий обязанности заведующего кафедрой финансов, кредита и налогообложения Александры Рындиной и заместителя декана факультета магистратуры и аспирантуры Николая Пержу школьники смогли освоить управленческие и аналитические компетенции, развить организаторские способности и коммуникативные навыки.

По итогам мероприятий были определены победители: первое место – команды МОУ СОШ № 76, МОУ Лицей № 56, МОУ СОШ № 4. Второе место – команды МОУ СОШ № 83, МОУ СОШ № 63 с УИП, МОУ СОШ № 2 с УИП им. В.П. Тихонова. Третье место – команды МАОУ «Лицей математики и информатики», МОУ СОШ № 66 им. Н.И. Вавилова, МОУ Гимназия № 89.

— Нам очень понравилась игра — соревновательный дух заряжал на победу, а компетентные организаторы быстро и понятно объясняли правила игры. Надеемся, что получится повторить такой опыт уже в очном формате, — прокомментировали игру участники из МОУ СОШ № 4 из Маркса.

В этот же день в Поволжском институте управления РАНХиГС были подведены итоги конкурса видеопоздравлений среди школьников «К 10-летию Академии».

Все участники подготовили яркие и оригинальные поздравления и по итогам конкурса победителями признаны видеоролики от следующих школ: МОУ СОШ № 95 с УИП; МОУ Лицей № 107; МОУ СОШ № 66 им. Н.И. Вавилова; МАОУ Лицей № 3 им. А.С. Пушкина.

Команда из МОУ Лицей № 107 поделилась впечатлениями от мероприятий: «Все очень понравилось. Было интересно и очень увлекательно. Наша команда смогла узнать что-то новое и применить знания на практике».