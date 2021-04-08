Учащиеся МБОУ «Лицей №15 Саратова» и МОУ «СОШ №83 Саратова» приняли участие в очередном мероприятии проекта Поволжского института управления РАНХиГС «Стань студентом уже сейчас». С лекцией «П.А. Столыпин – реформатор и государственный деятель» перед будущими абитуриентами выступил доцент кафедры государственного и муниципального управления Иван Брянцев.

В ходе лекции особое внимание слушателей было обращено на роль Петра Аркадьевича Столыпина в развитии Саратовской губернии начала прошлого века, а также те вехи его биографии, которые сформировали личность патриота своего Отечества и выдающегося государственного деятеля. Кроме того, лектором было отмечено, что Пётр Столыпин был представителем древних российских фамилий, представители которых внесли заметный вклад в формирование культурного, духовного и военного могущества России.

—Для молодых людей современной России таким источником духовной силы является знание истории своих родных и близких, совершивших свой боевой и трудовой подвиг в годы Великой Отечественной войны, – считает Иван Брянцев.

По итогам лекции будущие абитуриенты отметили, что им интересно изучать структуру современного государственного устройства, обращаясь к историческим моментам и личностям, внёсшим свой вклад в развитие российской государственности. Также обучающиеся подчеркнули, что участие в проекте «Стань студентом уже сейчас» даёт возможность окунуться в студенческие будни, побывать на лекциях и семинарах и лучше узнать высшее учебное заведение.

Напомним, что проект продолжает свою реализацию. Прослушать лекции и поучаствовать в семинарских занятиях у ведущих преподавателей Президентской академии на интересующем Вас направлении подготовки/специальности можно, заполнив анкету на официальном сайте Поволжского института управления имени П.А. Столыпина в разделе «Поступающим», далее – в подразделе «Проекты, конкурсы для школьников» (https://piu.ranepa.ru/).