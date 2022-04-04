Начали свою работу Медиамастерские. Данный проект разработан Поволжским институтом управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС совместно с Саратовским региональным отделением Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» с целью выявления и развития социальной активности и творческого потенциала студентов и школьников, формирования их профессиональных компетенций.

Состоялись первые занятия Мастерской с прошедшими на них мастер-классами. Студенты и школьники также приняли участие в тренингах по тайм-менеджменту и коммуникативным компетенциям.

«На Медиамастерских предполагается обмен опытом в различных областях медиа. Сейчас как никогда высока потребность в медиаграмотности, и наш проект создан для того, чтобы помочь студентам и школьникам ориентироваться в современном информационном поле и сформировать компетенции, необходимые современному специалисту в области медиа», – отметила практическую пользу Медиамастерских доцент кафедры социальных коммуникаций ПИУ РАНХиГС Галина Паничкина.

Ученица МБОУ «Кадетская школа «Патриот» Алиса Гордеева поделилась впечатлениями: «Было интересно узнать о разных техниках распределения своего времени, очерёдности выполнения задач и приложениях, которые могут в этом помочь. Я получила много новой информации и долго думала над этим после мероприятия. Также у нас проходили мини-тренинги, которые мне очень понравились».

Также в рамках Мастерской прошёл мастер-класс стратега и аккаунт-менеджера SMM-агентства «STEP» Артёма Вейдо на тему «SMM-стратегия в соцсетях: ниши, цели, задачи, конкуренты, ЦА, ТoV». Спикер рассказал про составляющие SMM-стратегии, работу над узнаваемостью и имиджем бренда, конвертацию подписчиков соцсетей, задачи продвижения, анализ конкурентов и постановку цели. Была особо отмечена необходимость правильного подбора Tone of Voice бренда в зависимости от портрета и ценностей целевой аудитории. Эксперт дал рекомендации по созданию референсов к съёмкам, медиаплана и формирование KPI.

Особо ценными для слушателей были разборы реальных кейсов и примеры взаимодействия с комьюнити в социальных сетях. Аудиторией обсуждалась актуальная ситуация в сфере SMM, и спикером рекомендовались эффективные инструменты продвижения в российских соцсетях. Разбирались такие основные тренды продвижения, как Influence-маркетинг, «живой» контент, видеоконтент, AR-маски и другие.

«Гости Медиамастерских послушали мастер-классы не только от студентов или преподавателей, но и от эксперта SMM-агентства. Я же выступил с мастер-классом «Психологические аспекты деятельности блогера во взаимосвязи с личностью на примере платформы YouTube», с помощью которого в упрощённой форме передал слушателям информацию, содержащуюся в нескольким моих научных статьях, а также поделился с аудиторией опытом ведения YouTube-канала, рассказал об аспектах построения личного бренда и о том, как взаимодействовать с негативом на данной платформе. Очень радует, что пришедших на мастер-класс заинтересовала данная информация, был получен обратный отклик в виде уточняющих вопросов, а несколько слушателей решили даже подписаться на меня», – прокомментировал своё участие в мероприятии студент Поволжского института управления РАНХиГС Денис Петренко.