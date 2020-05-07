Саратовские школьники приняли участие во Всероссийской акции «Летопись сердец». Её инициатором выступило Минкультуры России совместно с Российским союзом ветеранов и Общероссийским общественным движением «Бессмертный полк».

Для участия в акции саратовцам предлагается записать на видео стихотворение о войне, прислать на электронный адрес letopisserdec@yandex.ru до 8 мая, а также разместить в соцсетях с хештегами #ЛетописьСердец и #КультурныйМарафон.

Видео ролики будут опубликована в Яндекс.Эфире 9 мая 2020 года.

Кроме того в Саратовской области областной центр экологии краеведение и туризма проводит литературно–поэтический марафон «От залпов войны до салютов Победы». Для участия в нём необходимо прочитать на камеру отрывок из книги «Оот залпов войны до салютов Победы» Светлана Сиротиной. Организаторы отмечают, Что можно подать заявку на участие с другим произведением о Великой Отечественно войне и отправить на электронный адрес ekocentr156konkurs@mail.ru. В марафоне приняли участия уже более 150 человек.

Не остался в стороне региональный центр допризывной подготовки молодёжи, который проводит патриотический челлендж «Ппомнит сердце, не забудет никогда». Там школьникам предлагают прочитай стихотворение о Великой Победе и записать его на видео. К акции уже подключились 476 школьников. Подать заявку можно отдельно, классом или семьей на почту konkurs@patriotikassr.ru.