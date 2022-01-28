В Саратовской области завершился четвертый этап акции по сбору батареек «Сдаем вместе!». В этот раз школьники региона собрали и передали для дальнейшей переработки 3240 кг отработанных элементов питания.

— С 2019 года мы проводим совместную с Duracell акцию «Сдаем вместе!». Каждый ее этап начинается с тематических занятий, где ребята учатся правильному обращению с опасным отходами, обсуждают последствия попадания батареек в почву или воду. Сейчас завершился четвертый этап акции. Мы с уверенностью можем сказать, что у ее постоянных участников сформировалась привычка ответственного отношения к окружающей среде и тем более к опасным отходам. Ребята уже не выбрасывают батарейки в мусорное ведро, а приносят и складывают в специальные контейнеры. Они искренне заботятся об окружающей среде, и мы не можем не радоваться результату нашей акции, — отметил директор саратовского филиала АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Напомним, различные элементы питания относятся к опасным отходам. Одна пальчиковая батарейка загрязняет свинцом, ртутью и другими опасными веществами почти 20 кв. метров почвы. Остановить процесс заражения невозможно, но его можно предотвратить с помощью своевременной утилизации элементов питания.

С 2019 года саратовские школьники в рамках акции «Сдаем вместе!» передали на переработку более 11,1 тонны батареек различных типов и производителей. На каждом этапе учащиеся в течение двух месяцев собирают батарейки, затем собранное сырье отправляется на специализированные заводы для глубокой переработки в Ярославль или Челябинск. Полученные материалы в дальнейшем используются в производстве на предприятиях тяжелой и лакокрасочной промышленности.