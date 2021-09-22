На базе Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС прошёл образовательный квест в рамках 11-летия Президентской академии, благодаря которому старшеклассники смогли познакомиться с направлениями подготовки и специальностями, реализующимися в вузе.

На станциях квеста предусматривались связанные с образовательными программами Института уникальные задания, справившись с которыми участники получали заветные ключи. Помимо этого, у старшеклассников была возможность познакомиться с инфраструктурой Поволжского института управления – школьники побывали в театральном и тренажёрном залах, компьютерном классе, на воркаут-площадке, коворкинге и конгресс-холле. Специально для ребят организовал свою выставку интерактивный музей военно-исторической реконструкции под руководством Сергея Паниковского.

Награждение победителей и призёров прошло в театральном зале, где каждому из участников были вручены сертификаты и памятные сувениры.

—На день рождения обычно дарят подарки, так вот самым лучшим подарком для нас стали искренне увлечённые школьники, их горящие глаза и неподдельный интерес ко всему, что мы для них приготовили. Хочется сказать отдельное спасибо учителям, которые организовали посещение образовательного квеста целыми группами, – прокомментировала состоявшееся мероприятие начальник отдела по работе с абитуриентами ПИУ РАНХиГС Марина Прохорова. – Как показывает практика, многие школьники в период приёмной кампании не знают, куда хотят поступить. Именно поэтому так значима профориентационная работа со старшими классами уже сейчас. Чем больше школьники увидят и узнают сегодня, тем легче им будет сделать правильный выбор при поступлении.