В Саратовской области состоялась реализация Всероссийского образовательного проекта в сфере цифровой экономики «Урок Цифры». Мероприятие было ориентировано на школьников трёх возрастных групп — учащихся младшей, средней и старшей школы. Темой «Урока Цифры» в 2022 году стало «Исследование кибератак».

Школьники ознакомились с работой специалистов в области информационных технологий, информационной безопасности и узнали об основах безопасного поведения в Интернете.

В рамках прошедшего «Урока Цифры» с лекцией для старшеклассников на тему «Основы информационной безопасности» в качестве приглашённого лектора выступил доцент кафедры прикладной информатики и информационных технологий в управлении Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Алексей Мантуров.

В лекции были рассмотрены основы цифровой гигиены как науки о безопасном использовании и потреблении информации, подняты вопросы информационной безопасности при использовании мессенджеров и социальных сетей, а также освещены практические приёмы защиты личной информации и персональных данных.

Алексей Мантуров подчеркнул особую роль мероприятия в условиях современного цифрового развития общества: «Считаю, что такие уроки очень важны для учащейся молодёжи. Лавинообразное развитие информационных технологий и внедрение «цифры» в практически все стороны нашей жизни — это уже свершившаяся объективная реальность. Поэтому важны не только знания для населения в этой сфере, но и привлечение и формирование новых кадров для «цифровых» профессий. Конечно, также необходимы знания и практические навыки в области информационной безопасности, и многочисленные информационные инциденты во всём мире — лишнее тому подтверждение».

Проведение занятия в режиме онлайн было обеспечено Центром цифровых образовательных технологий и информационно-технического обеспечения Саратовского областного института развития образования. Аудитория мероприятия составила свыше ста учащихся десятых и одиннадцатых классов школ Саратовской области.

Организаторами прошедшего мероприятия выступили Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации совместно с Министерством просвещения РФ, АНО «Цифровая экономика», а также АО «Лаборатория Касперского» в партнёрстве с ведущими российскими предприятиями сферы информационных технологий.