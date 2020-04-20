Саратовские школьники второй раз за месяц получили продуктовые наборы, сообщает мэрия.

Речь идет о льготной категории учащихся, которым положена социальная помощь.

В наборы вышли: яблочный сок, сахар, мука, подсолнечное масло, макаронные и кондитерские изделия, сухие завтраки. Их состав был сформирован по предложениям родителей.

председатель комитета по образованию городской администрации Лариса Ревуцкая отметила, что на сегодняшний день лишь 27 процентов школьников получили льготные наборы. Остальная часть будет роздана в ближайшее время.

— Выдача наборов будет продолжена, если обучение детей по-прежнему будет продолжаться в дистанционном режиме, — добавили в мэрии.