Завтра, 19 февраля, занятия для учащихся со второго по одиннадцатый класс в Саратове возобновляются. Об этом сообщили в мэрии.

Ученики первых классов по-прежнему остаются на каникулах.

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