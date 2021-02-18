Домой Рубрики Новости Саратова Саратовские школьники завтра пойдут на уроки РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Саратовские школьники завтра пойдут на уроки По Новости Саратова - 18.02.2021 164 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Завтра, 19 февраля, занятия для учащихся со второго по одиннадцатый класс в Саратове возобновляются. Об этом сообщили в мэрии. Ученики первых классов по-прежнему остаются на каникулах. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Директор Регоператора встретился с главами поселений Саратовского района Ольга Бузова в пятый раз пытается выступить в Саратове Под Саратовом легковушка выехала на пути и врезалась в поезд ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Директор Регоператора встретился с главами поселений Саратовского района Новости Саратова - 18.02.2021 0 В администрации Саратовского района прошло совещание по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами. В мероприятии приняли участие глава района Иван Бабошкин, директор Регионального оператора... Ольга Бузова в пятый раз пытается выступить в Саратове 18.02.2021 Саратовские школьники завтра пойдут на уроки 18.02.2021 Под Саратовом легковушка выехала на пути и врезалась в поезд 18.02.2021 Воробьев: В марте в Балашове появится государственная аптека с льготными ценами 18.02.2021