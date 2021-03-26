Сегодня, 26 марта, на заседании Саратовской городской Думы глава города Михаил Исаев рассказал о начале реализации инициативы председателя ГД Вячеслава Володина. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Instagram.

Теперь каждая школа и детский сад начнут получать по две тысячи рублей на ребенка.

— Такая инициатива была озвучена спикером Госдумы Вячеславом Володиным, которым найдена половина из необходимой суммы. Вторая часть средств была изыскана в местном бюджете, — обозначил мэр.

Таким образом, с родителей не будут собирать деньги на пособия, канцелярию, хозтовары и благоустройство территории.