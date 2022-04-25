Саратовские школы могут принять участие во всероссийском конкурсе «Школьный Экодвор». Его участники – учителя,

родители и школьники – уменьшат количество мусора в родном краю. Они организуют на базе школ пункты приема вторсырья и экомероприятия, чтобы собрать ценные отходы и передать их на переработку. Самые активные участники получат призы.

Присоединиться к конкурсу могут представители школ, техникумов, колледжей и центров дополнительного образования из любого уголка России. Конкурс продлится до 31 мая. После этого экспертное жюри определит три школы-лидера по объему собранного вторсырья, количеству проведенных мероприятий и их охвату.

Победители получат в подарок удобные и эстетичные контейнеры для раздельного сбора отходов. Всем учебным заведениям, присоединившимся к конкурсу, организаторы направят дипломы всероссийского конкурса.

Напомним, в Саратовской области активно внедряется культура раздельного сбора мусора. В рамках нацпроекта «Экология», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, в Саратове установили несколько тысяч контейнеров для сортировки отходов жителями. Такие контейнеры, помеченные разными наклейками, уже появились и на территориях некоторых школ.