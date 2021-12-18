Саратовским школам выделят деньги на содержание помещений и прилегающих территорий. Об этом рассказал спикер ГД Вячеслав Володин на встрече с жителями Саратова.

Суммы будут рассчитываться исходя из количества учащихся. На одного ребенка будет выделено две тысячи рублей. Школы, которые содержат бассейны и спортивные площадки получат дополнительное финансирование.

Выделенные деньги можно будет потратить на закупку моющих средств, уборку территории и крыши здания от снега в зимний период. Также допускается закупка учебных пособий.