Силовики задержали жителя Саратовской области, причастного к участию в этнической преступной группе, специализирующейся на организации межрегионального канала поставок героина из Московской области в Саратовскую, Челябинскую, Волгоградскую и Ставропольский край. Об этом сообщили в областном УФСБ.

С поличным задержали 41-летнего гражданина, он вез свыше килограмма запрещенного вещества в Челябинскую область.

На него завели уголовное дело. Гражданина арестовали, выясняется, какие еще эпизоды преступной деятельности могли быть за его плечами.