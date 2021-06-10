Силовики задержали жителя Саратовской области, причастного к участию в этнической преступной группе, специализирующейся на организации межрегионального канала поставок героина из Московской области в Саратовскую, Челябинскую, Волгоградскую и Ставропольский край. Об этом сообщили в областном УФСБ.

С поличным задержали 41-летнего гражданина, он вез свыше килограмма запрещенного вещества в Челябинскую область.

На него завели уголовное дело. Гражданина арестовали, выясняется, какие еще эпизоды преступной деятельности могли быть за его плечами.

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