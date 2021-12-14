Сегодня, 14 декабря, состоялась встреча представителей комитета по архитектуре городской администрации со скульпторами, победившими в конкурсе на изготовление памятника императору — Сергеем и Андреем Щербаковым.

Они рассказали о проводимых работах и показали, что удалось сделать на сегодняшний день.

—Начали с каркаса – сворной каркас, толстое железо, важно чтобы он был крепкий, чтобы ничего не упало. Потом на железную основу монтируются деревянные бруски. Существует такой прием – используется обычная рама.

Берется обычный размер линейки – сантиметр, два, три и так далее потом мы увеличиваем на нужный размер в данном случае коэффициент увеличения 4,6. Указываем основные точки, чтобы не потеряться в основном размере и потом начинается прокладка глиной. То есть мы уже ориентируется по точкам, где начинается сапог, рука и другое, — рассказал скульптор, заслуженный художник России Сергей Щербаков.

Он также сообщил, что закончить работу над каркасом скульптуры планируется через 5 дней, далее начнется прокладка глиной и детальная лепка.