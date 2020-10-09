Следователи возбудили уголовное дело по факту совершения развратных действий в отношении 13-летней девочки. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, вечером 8 августа у стадиона на Ново-Крекингской улице 47 неизвестный совершил развратные действия в отношении 13-летней девочки.

Выясняется, кто мог бы совершить это преступление, разыскиваются очевидцы.

В распоряжении органов есть фотография мужчины, который может быть причастен к этому.

Всех, кто что-либо знает о нем, просят сообщить по телефонам: 8(8452) 74-15-27, 74-15-36 (следственный отдел по Заводскому району Саратов), 8(8452) 92-87-06 (дежурная часть отдела полиции № 2 в составе УМВД России по Саратову) или «02».