На Первом канале 9 февраля рассказали о глыбах льда в Саратове.

— Ежегодно сосульки висят по 1,5-2 этажа, — рассказала одна из горожанок.

Журналисты сообщили, что десятки похожих историй наблюдатся по всей стране.

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