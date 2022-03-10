Спецоперация с участием сотрудников облспаса и медиков по спасению беременной женщины проводится вечером 10 марта.

Как сообщили в Саратовской областной службе спасения, только за половину дня по телефону «112» поступило 1669 сообщений от жителей региона.

На экстренные вызовы 10 марта спасатели выезжали 22 раза.

Очередной вызов поступил из села Полековское Марксовского района. Здесь беременная женщина нуждается в госпитализации. Этому препятствует метель и ее последствия.

Спасатели делают все возможное для спасения будущей мамы и ее пока не рожденного ребёнка.

— Женщина волнуется, так как находится уже на позднем сроке беременности. Село переметено. Дорогу бьют, но мы вывезем, так безопаснее. Пока спасатели с будущей мамой в пути, — прокомментировал интернет-изданию «Новости Саратова» ситуацию начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрий Юрин.