Находившийся под наркотиками житель Саратова вызвал спасателей для того, чтобы извлечь из-под завала выдуманного брата. Об этом интернет-порталу «Новости Саратова» рассказал руководитель облспаса Юрий Юрин.

Сегодня в первой половину дня спасатели выезжали на вызов на улицу Бардина в Ленинском районе Саратова. Звонивший мужчина просил их извлечь из-под бетонного блока брата. На месте сотрудники службы спасения убедились, что никто под завалы не попал, да и сам брат — плод воображения вызывавшего их мужчины, находившегося в состоянии наркотического опьянения. Его передали в руки полицейских.