В Саратове проверили насколько оперативно могут нам помочь спасатели из всех областей в случае экстренной ситуации, сообщает корреспондент информационного портала «Новости Саратова».

В поселке Затон прошел смотр готовности сил и средств, которые используют для безопасности, в котором приняли участие губернатор Саратовской области Валерий Радаев и мэр Саратова Михаил Исаев.

Им доложили, что в регионе создана межведомственная рабочая группа по контролю и оперативному реагированию при ухудшении паводковой обстановки, подготовлены специальные группы обласпаса, спланирована работа экстренных групп.

Два дня назад подорвали лёд на реке Медведица в Лысогорском районе. Такие работы проведут ещё в четырёх районах. В случае ухудшения ситуации, население будут информировать через SMS-оповещения. Также для массовой передачи информации задействовало центральное и местное телевидение, радиостанции, печатные издания и информационные агентства.

Для безопасности приобрели новый глиссер, снегоход, восемь лодок и спецодежду. На это в этом году было затрачено 23 миллиона рублей.