Сегодня, 29 июня, во Фрунзенском районе прохожие обнаружили на краю балкона раздетого ребенка, сообщает пресс-служба саратовской городской службы спасения.

На указанный адрес тут же выехало поисково-спасательное подразделение. Спасатели быстро проникли в квартиру по лестнице через балкон, чтобы обезопасить ребенка. Выяснилось, что 10-летний раздетый мальчик – аутист. Мать ребенка сообщила, что в семье предпринимаются все меры для безопасности ребенка, в том числе все оконные ручки у них демонтированы, но ребенок сам нашел их и открыл окно. Мать в момент инцидента находилась дома в другой комнате с тремя детьми.