Двоих рыбаков спасатели искали в ночь на 10 апреля в Аткарском районе Саратовской области.

Мужчины перевернулись на лодке во время ловли рыбы, — информирует облспас.

В 22.30 на пульт оперативного дежурного поступило сообщение, что двое мужчин уплыли на лодке по реке Медведица и уже долгое время не выходят на связь по телефону.

Спасатели областной службы спасения выдвинулись на место предполагаемой локации рыбаков.

После 3-х часов поисковых действий специалисты облспасп нашли на реке перевернутую лодку, а рядом с ней мужчин 30-ти и 31-го года.

Граждане, получившие переохлаждение после длительного пребывания в воде, были эвакуированы на берег и переданы бригаде «скорой».