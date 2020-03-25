Саратовские спортсмены продолжают готовится к Олимпийским и Паралимпийским играм в Токио, сообщает минспорта.

— В условиях неопределенности, связанной с развитием пандемии COVID-19, такое решение отвечает интересам спортсменов, тренеров и зрителей. Здоровье и безопасность людей – главный приоритет для всех, — заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Мероприятия мирового масштаба должны были пройти летом этого года, но из-за коронавируса были перенесены. Сейчас саратовцы тренируются дома для профилактики инфекции, так как аким способом меньше шансов заразиться.

— Новая дата Игр пока не утверждена, но состоятся они не позднее лета 2021 года. Готовимся, — написал в своем Инстаграм министра регионального министерства Александр Абросимов.