Саратовские спортсмены продолжают готовится к Олимпийским и Паралимпийским играм в Токио, сообщает минспорта.

В условиях неопределенности, связанной с развитием пандемии COVID-19, такое решение отвечает интересам спортсменов, тренеров и зрителей. Здоровье и безопасность людей – главный приоритет для всех, — заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Мероприятия мирового масштаба должны были пройти летом этого года, но из-за коронавируса были перенесены. Сейчас саратовцы тренируются дома для профилактики инфекции, так как аким способом меньше шансов заразиться.

Новая дата Игр пока не утверждена, но состоятся они не позднее лета 2021 года. Готовимся, — написал в своем Инстаграм министра регионального министерства Александр Абросимов.

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