Спортсмены из Саратова вернулись с чемпионата мира по плаванию среди инвалидов по слуху с 17 медалями. Об этом рассказал в своем телеграмм-канале губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

Две золотые, серебряную и бронзовую медали завоевала заслуженный мастер спорта России Кристина Шаяхметова. Филипп Торишний завоевал две золотые и одну бронзовую медали.

Шесть золотых и две серебряных медали получил заслуженный мастер спорта Андрей Живаев и мастер спорта Федор Матюшин стал обладателем двух золотых медалей.

Спортсменов подготовила Заслуженный тренер России Галина Филиппова.