Сегодня в рамках всероссийской информационной акции партии «Справедливая Россия» председатель совета регионального отделения партии в Саратовской области, депутат областной думы Зинаида Самсонова рассказала о программных инициативах СР по преодолению бедности в России и повышению уровня доходов граждан.

22 июля «Справедливая Россия» официально презентовала новому главе Правительства Михаилу Мишустину экспертный доклад СР «Борьба с бедностью: когда победим?». Это серьезный труд с кропотливым анализом причин колоссального расслоения нашего общества и причин падения доходов у большинства россиян. В настоящий момент любой желающий может ознакомиться с документом на официальном сайте партии.

— Но главное, что в своем докладе наша партия не только критикует, но предлагает реальные механизмы, позволяющие достичь социальной справедливости и искоренить главный позор России – масштабную бедность!, — сообщила Самсонова.

В стране официально до пандемии было 23 миллиона бедных, 35,2 процента работающих россиян получают зарплату ниже 20 тысяч рублей и находятся в так называемой группе риска. Эти люди обречены на жизнь с массой ограничений в питании, одежде, досуге, в медпомощи и так далее. Россия – единственная страна в мире, где есть работающие бедные. Пандемия только усугубила ситуацию. По прогнозам экспертов, к концу года в России за чертой бедности окажется около 30 миллионов человек.

Главными проблемами, по мнению справедливороссов, являются: несправедливое распределение доходов, когда богатые богатеют, а бедные беднеют; низкий минимальный размер оплаты труда, который в итоге влияет на размер прожиточного минимума и размер потребительской корзины; несправедливая бюджетно-финансовая и налоговая системы, неналоговые поборы с граждан.

— Двенадцать раз «Справедливая Россия» вносила в Государственную думу закон о прогрессивной шкале налогообложения, все двенадцать раз единороссовское большинство снимало наш закон с рассмотрения. Да, сегодня принято решение о повышенном налоге для тех, кто зарабатывает свыше пяти миллионов в год, но мы считаем, что в дальнейшем, градация должна быть более подробной. Это облегчит налоговое бремя малообеспеченных, — отметила Зинаида Самсонова. По ее мнению, граждане, чьи доходы остаются на уровне ниже прожиточного минимума, должны быть полностью освобождены от уплаты НДФЛ.

В СР считают, что так называемая «пенсионная реформа» уже показала свою несостоятельность, выбросив на обочину более 500 тысяч предпенсионеров, которые сейчас не трудоустроены и могут рассчитывать только на 4,5 тысячи рублей в качестве пособия. Кроме того, еще более усложняется поиск работы молодыми специалистами. Это лишь увеличивает социальное расслоение и усугубляет проблему бедности. Справедливороссы предлагают снизить пенсионный возраст и заморозить пенсионную реформу.

— Сегодня много говорится об адресности социальной поддержки, но сами принципы адресности, которые использует государство, не выдерживают никакой критики. Как правило, все упирается в прожиточный минимум. Но нужно понимать, что у каждой категории граждан совершенно разные потребности.

Например, у пожилых людей – большие траты на лекарства и медицинское обслуживание. Сельские жители, которые занимаются натуральным хозяйством, несут расходы на покупку средств производства, сельхозтехнику, инструменты. В многодетных семьях, как правило, работает только один родитель. В итоге, если в семье трое и более детей, чтобы эта семья не была бедной, доход должен больше чем в пять раз превышать МРОТ.

«Справедливая Россия» предлагает полностью пересмотреть систему оплаты труда и социальных пособий в сторону перераспределения доходов в пользу большинства граждан. Чтобы реализовать эти меры, необходимо взять под контроль ресурсы государства, разобраться с вопросом – куда уходят прибыли, зарабатываемые в России, — говорит лидер саратовских справедливороссов.

В качестве примера Зинаида Самсонова привела уровень заработной платы в системе здравоохранения. По ее словам, главным уроком пандемии стало то, что страна реально ощутила последствия оптимизации здравоохранения и нехватки специалистов. Решить проблему кадров в медицине можно только существенным образом увеличив уровень благосостояния врачей и медперсонала.

— Самым действенным рычагом борьбы с бедностью является развитие собственной экономики. Государству нужно научиться считать каждый рубль, а не вкладывать бездумно миллиарды в неэффективные госкорпорации, которые сегодня не выполняют свою главную задачу – разрабатывать собственные технологии и уменьшать долю импортной продукции в пользу отечественных разработок. Нужна система реального контроля, когда выявленные Счетной палатой нарушения ведут к принятию жестких мер к нарушителям, а не носят характера «пожурить и простить». Нужно серьезно контролировать государственные закупки, выдерживать в них приоритетную долю продукции отечественного производства. Тогда мы сможем меньше зависеть от других стран, и получим возможность все ресурсы направить внутрь России, в первую очередь на повышение благосостояния своих граждан, — заключила Зинаида Самсонова.