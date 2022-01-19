Стартовал прием заявок на Национальный конкурс красоты и таланта «Краса студенчества России». Об этом сообщает пресс-служба Российского союза молодежи.

Подать заявку на участие студентки вузов и профессиональных образовательных организаций могут до 31 января. По итогам заочного отбора девушки отправятся на очный этап конкурса, который состоится с 1 по 7 марта в Самаре.

В ведомстве уточнили, что главной целью проекта является сохранение и приумножение нравственных ценностей, развитие творческих способностей, формирование активной гражданской позиции у студенческой молодежи России.

Участницами конкурса станут девушки в возрасте от 16 до 35 лет, осваивающие образовательные программы в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организаций всех форм обучения всех форм обучения (очная, вечерняя, заочная).