Саратовская молодежь не остается в стороне от голосования. Учащиеся вузов вот уже на протяжении нескольких дней выкладывают посты с фотографиями на страничках социальных сетей.

Так, будущий юрист – студент ПИУ им. Столыпина РАНХиГС Максим Илюшкин сопроводил запись на своей странице в соцсетях стихотворением В. Маяковского, которое перефразировал лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алферов:

Я достаю из широких штанин

Дубликатом бесценного груза

Читайте, завидуйте,

Я — гражданин

Российского Союза.

Помимо учебы молодой человек увлекается искусством – играет в театральной студии «5 букв», является лауреат областного фестиваля «Студенческая весна», победитель грантоного конкурса Росмолодежи с проектом «Психологический театр «СемьЯ». По мнению студента прийти на участок и проголосовать – это его гражданский долг:

—Каждый голос важен и только граждане могут определять судьбу того места, где они живут. Самое важное — Свобода Выбора и множество мнений.

Еще один студент поволжского института управления Александр Кондаков – двухкратный призер Всероссийского акселератора RAISE в сезонах 2019/2020 и 2020/2021, финалист всероссийской олимпиады студентов «Я-профессионал». Участник молодёжных форумов «Восток-2020» и «Байкал-2020, обладатель стипендии Правительства РФ голосовал в этом году впервые.

—Сегодня впервые воспользовался активным избирательным правом и сделал шаг на встречу изменениям. Вопреки многочисленным мнениям, не вижу причин байкотировать выборы. Голос каждого из нас важен вне зависимости от того, какие политические взгляды ты разделяешь и кого считаешь политическим кумиром!-пишет он.