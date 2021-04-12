В Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС в рамках питч-сессии эксперты оценили проекты студентов и школьников Саратова, направленные на процесс цифровизации региона.

Напомним, что в рамках форсайт-сессии «Цифровое будущее сегодня», прошедшей 1 апреля, совместно с саратовским Центром управления регионом, министерством цифрового развития и связи Саратовской области, команды студентов и школьников под руководством преподавателей Президентской академии определили круг проблем для последующего совместного поиска решений, разработки предложений по нескольким направлениям. Среди заявленных кейсов были следующие: «Помощь жителям Саратовской области в определении, какой номер у закреплённого за ними избирательного участка по месту жительства», «Проблемы безнадзорных и бездомных животных», «Раздельный сбор мусора и экологичная утилизация отходов». В течение недели ведущие преподаватели кафедры прикладной информатики и информационных технологий в управлении ПИУ РАНХИГС работали с участниками в формате коуч-сессий и мастер-классов по приобретению навыков создания сайтов, чат-ботов и приложений.

В качестве экспертного жюри выступили: руководитель саратовского Центра управления регионом Сергей Блаженнов, начальник отдела цифровой трансформации государственного управления министерства цифрового развития и связи Саратовской области Анастасия Черепанова, заместитель директора института прикладной математики и компьютерных наук Тульского государственного университета Елена Арефьева, а также представители Поволжского института управления РАНХиГС: заведующий кафедрой управления персоналом Наталья Моисеенко, начальник отдела по работе с абитуриентами Марина Азарова, заведующий кафедрой государственного и муниципального управления Екатерина Мамлина, доцент кафедры прикладной информатики и информационных технологий в управлении Алексей Мантуров.

— В 2020 году в России был дан старт новому этапу цифровизации государственных органов: указом Президента РФ утверждены национальные цели, одной из которых является цифровая трансформация. В числе её направлений – внедрение цифровых помощников с элементами искусственного интеллекта, таких как чат-боты. Здорово, что ребята интересуются и активно занимаются этим направлением, являющимся одним из самых перспективных и востребованных с точки зрения цифровой трансформации и в сфере Интернет-коммуникаций.

Министерство цифрового развития и связи Саратовской области готово всячески поддерживать это направление и стараться, чтобы такие специалисты оставались в регионе, а некоторые даже шли на работу в органы государственной службы. Мы всегда рады свежему молодому мышлению и ждём с удовольствием на стажировки и практики в нашем министерстве! – отметила Анастасия Черепанова.

Марина Азарова подчеркнула, что сложность кейсового задания заключалась в том, что участники разрабатывали проекты, связанные с цифровой трансформацией и внедрением цифровых технологий в решение актуальных проблем города.

— При этом команды формировали современный образ территорий, опираясь на вторичные источники информации. Участники показали высокий уровень сформированности профессиональных компетенций, мотивации и социальной активности, – заметила эксперт.

Научно-образовательные мероприятия в формате сессий оказались для молодёжи оказались вполне успешными, а также дали практический результат в виде «цифровых» решений, представленных командами.

— Благодаря поддержке и участию министерства цифрового развития и связи Саратовской области, а также инициативе саратовского Центра управления регионом по созданию кейсовых заданий студенты и школьники смогли включиться в решение реальных задач региона и работать над созданием актуальных цифровых продуктов, – прокомментировала итоги мероприятий и.о. заведующего кафедрой прикладной информатики и информационных технологий в управлении Поволжского института управления РАНХиГС Анна Мендель.