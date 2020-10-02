1 октября в Историческом парке «Россия – моя история» состоялось открытие VI Международной книжной ярмарки-фестиваля «Волжская волна — 2020». Первокурсники Поволжского института управления РАНХиГС совместно с профессором кафедры управления персоналом Ириной Сурковой приняли активное участие в культурном событии.

Студенты посетили творческую встречу с писателем, киносценаристом, драматургом, общественным деятелем, председателем Национальной ассоциации драматургов Юрием Поляковым. На встрече писатель рассказал о своих новых работах, творческих исканиях в условиях режима самоизоляции, обратил внимание на конфликт классической и современной драматургии.

— Произведения Юрия Полякова «Сто дней до приказа», «ЧП районного масштаба», «Козлёнок в молоке» вскрывали многие проблемные зоны советской и постсоветской России. Нам представилась замечательная возможность услышать о перспективных возможностях реализации в творчестве, об отношении к критике, о противоречивой роли литературных агентов в продвижении российских авторов, что чрезвычайно важно для студентов, только открывающих для себя пути профессиональной и творческой самореализации, — отметила Ирина Суркова.

Студентка ПИУ РАНХиГС Евгения Баранникова отметила, что особо интересным было знакомство с выставочными площадками, на которых располагалось большое количество разных книг и издательств: от малоизвестных до издательств-гигантов. Особое впечатление произвела презентация плавучей университетской библиотеки в рамках проекта «Флотилия плавучих университетов».

— Каждое подобное мероприятие – это возможность не только получить ценную информацию, но и познакомиться с профессионалами в различных областях, — подчеркнула Евгения.