В ледовом дворце спорта «Кристалл» прошел Всероссийский студенческий фестиваль «Спортивная студенческая ночь», посвященный Дню российского студенчества. Мероприятие проводилось в целях развития и популяризации физической культуры и массового спорта среди молодежи в России.

Праздник начался с награждения за активное участие в общественной деятельности Татьян высших учебных заведений Саратовской области. Одной из наград была удостоена студентка Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Татьяна Живайкина.

— Примите искренние поздравления с главным студенческим праздником – Татьяниным днем! Мы часто говорим о том, что Саратов – студенческий город, а саратовское студенчество – это талантливые, целеустремленные молодые люди. Эти слова подтверждены делами нашей молодежи. Я убеждена, что каждый из вас сможет реализовать свои мечты и надежды! Успехов, удачи вам, пусть и дальше покоряются новые вершины! – поздравила заместитель министра молодежной политики и спорта Саратовской области Ангелина Беловицкая.

В рамках праздника для участников студенческого катания на коньках прошли мастер-классы от ведущих спортсменов региона по хоккею и фигурному катанию.

— Команда активистов Института выразила большой интерес к участию в Фестивале. Ребята получили уникальную возможность сразиться с вратарем хоккейного клуба «Кристалл» и забросить шайбу в ворота противника. Выражаем благодарность организаторам за незабываемый праздник для всех студентов! — отметил директор Центра студенческого спорта ПИУ РАНХиГС Ришат Мажитов.

Отметим, что фестиваль «Спортивная студенческая ночь» проводится в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» и Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации.