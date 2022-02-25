Фонд Владимира Потанина объявил имена победителей стипендиального конкурса, направленного на поддержку лучших студентов магистратуры из 75 вузов-участников Стипендиальной программы.

По словам генерального директора Фонда Потанина Оксаны Орачевой, хоть очный этап стипендиального конкурса и прошёл в режиме онлайн, именно такой формат помог участникам стать ещё ближе друг к другу. Атмосфера командной работы и взаимовыручки задала новую планку проведения конкурсов. Студенты уже объединили усилия в работе над социальными проектами в своих городах. Данный конкурс имеет все шансы стать инструментом развития, дающим импульс к личностному и профессиональному росту.

В цикле 2021/22 к конкурсу проявили интерес 5 707 человек. Во втором этапе отбора по результатам заочной экспертизы приняли участие 2 000 магистрантов из всех 75 вузов.

По итогам двух туров 5 студентов саратовских вузов стали победителями конкурса.

«Для меня это важное достижение и хороший стимул для профессионального развития! Каждый этап конкурса был по-своему интересен: от написания тематических эссе до отборочного дня, прошедшего в дистанционном формате. Я смог улучшить не только навыки письменной речи, но и коммуникативные умения.

Полученную стипендию планирую направить на самообразование и разработку методического пособия по управлению социально-ориентированными проектами в IT-сфере. Думаю, кейсы моей команды «Код культуры» станут полезным материалом для студентов, которые начинают свой путь в проектном управлении», – поделился Иван Весёлый, магистрант Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС.

Победители стипендиального конкурса будут получать ежемесячную стипендию Благотворительного фонда Владимира Потанина в размере 25 000 рублей, начиная с февраля 2022 года до окончания их обучения в магистратуре.