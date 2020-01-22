21 января 2020 года для студентов вузов Саратова состоялась экскурсия в Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Саратовской области, приуроченная к проведению ежегодной Всероссийской акции «Студенческий десант».

Участниками встречи стали около 200 студентов профильных вузов, в числе которых ребята из Поволжского института управления РАНХиГС. Для гостей сотрудниками ГУ МВД по области была проведена экскурсия и развернута выставка оборудования и специальной техники.

Начальник Главного управления, генерал-лейтенант полиции Николай Трифонов поприветствовал участников мероприятия и отметил, что акция «Студенческий десант» стала доброй традицией, предоставляющей выпускникам уникальную возможность составить собственное мнение о работе полиции.

— Я убежден, что каждый из вас откроет в работе полицейских что-то новое, интересное. Мы готовы оказать вам в этом помощь и надеемся, что кто-то из вас в перспективе обязательно пополнит ряды органов внутренних дел области и станет нашим коллегой, – резюмировал Николай Трифонов.

В ходе встречи врио заместителя начальника ГУ МВД России по Саратовской области, полковник внутренней службы Владимир Никулин, заместитель начальника ГУ МВД России по Саратовской области – начальник Главного следственного управления, полковник юстиции Сергей Шнейдерман, заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) ГУ МВД России по Саратовской области, полковник полиции Андрей Астапович, а также полковник полиции, возглавляющий областной уголовной розыск, Владимир Харольский и председатель совета ветеранов ОВД и ВВ, полковник внутренней службы в отставке Николай Межуев рассказали студентам вузов об истории подразделений, современных тенденциях правоохранительной деятельности и озвучили приглашение пополнить ряды стражей правопорядка, выбрав направление по душе и в соответствии с профилем образования.

В ходе посещения экскурсии молодые люди смогли узнать о нюансах служебной деятельности, ознакомиться с криминалистическими методиками, увидеть технику и оборудование, которые помогают решать полицейским служебные задачи.

О мероприятии рассказала директор Центра развития карьеры ПИУ РАНХиГС Елена Потапова:

— Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Саратовской области является одной из самых крупных организаций-работодателей Саратова и области, а также нашим хорошим партнером. История сотрудничества ГУ МВД по Саратовской области и Поволжского института управления РАНХиГС насчитывает долгие годы, на протяжении которых были реализованы различные совместные проекты и мероприятия. Студенты юридических специальностей Поволжского института управления из года в год проходят практику в подразделениях управления, многие из них в последствии успешно трудоустраиваются и взаимодействуют с нами уже как работодатели.

Сегодняшнее мероприятие особенно значимо, в связи с тем, что ребята получили ценные представления о работе подразделений и имели возможность лично пообщаться с представителями организации, выбрать свою карьерную траекторию.