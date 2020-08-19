Форум «Территория смыслов» — это крупнейшая образовательная площадка России, которая ежегодно собирает молодых профессионалов со всей России из самых разных отраслей деятельности.

Главным бонусом для участников стала возможность присутствовать на Форуме в роли цифрового Аватара. Участники стали частью большой семьи инноваторов России.

В режиме офлайн находились Мастера-участники, которые вместе со своей командой, состоящей из цифровых Аватаров, проходили различные тренинги, тесты, создавали внутренние проекты, направленные на улучшение будущего образования. Также Мастера-участники разбирали вопросы о современных тенденциях образования вместе с одними из лучших экспертов нашей страны.

10-16 августа 2020 года студенты Поволжского института управления имени П.А. Столыпина Ришат Мажитов и Артем Юленков приняли участие во Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» в рамках смены «Вызовы образования».

— Это мой первый опыт участия в Форуме в онлайн-формате. Дискуссия «Диалог на равных» — это один из ярких и интересных форматов работы со спикерами в области образования. Были затронуты вопросы о трендах образования и перспективах развития, об эпохе коронавируса и о предпринятых образовательными организациями мерах. Кроме того, я защищал проект «Region drive», направленный на развитие проектного мышления граждан, находящихся в отдаленных районах области. Это стало завершением насыщенного молодежного образовательного форума! — отметил студент ПИУ РАНХиГС Ришат Мажитов.

Отметим, что площадка организована Федеральным агентством по делам молодежи и входит в платформу «Россия — страна возможностей».