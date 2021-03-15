С 1 апреля по 30 ноября 2020 года проходил заочный конкурсный этап II Всероссийского фестиваля патриотических и социальных проектов «Живая история», на котором участники представили свои проекты на информационном портале фестиваля.

По результатам экспертной оценки были выбраны 100 лучших проектов заочного этапа, утвержденных на заседании организационного комитета конкурса. Достойно представили Саратовскую область и вошли в число победителей заочного этапа студенты Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС. Их проекты были изданы в специальном сборнике лучших социальных и патриотических практик фестиваля.

Заместитель директора Поволжского института управления РАНХиГС Ирина Иванова отметила: «Такие проекты, как «Живая история», сегодня просто необходимы. С их помощью студенты со всей страны получают возможность приобщиться к патриотическому воспитанию подрастающего поколения, представить и внедрить свою идею на всероссийском масштабе».

С 11 по 14 марта 2021 года в Екатеринбурге прошел очный этап фестиваля, где студенты ПИУ РАНХиГС Илья Перминов, Алина Гурьева и Евгений Аникин приняли участие в четырехдневном интенсиве, а также представили свои проекты в формате конвейера, где каждая проектная идея была представлена участниками на шести станциях.

В рамках фестиваля состоялись такие познавательные мероприятия, как: лекция «Россия в глобальной политике» доктора исторических наук, профессора Уральского государственного педагогического университета Владимира Земцова; детальный разбор проекта-победителя грантового конкурса Росмолодежи, который организовал начальник методического отдела ФГБУ «Ресурсный молодежный центр» Александр Почкин; «диалог на равных» с Героями России Сергеем Евлановым, Игорем Родобольским и Сергеем Ворониным; дебаты «Патриотизм 2.0: pro et contra». Помимо образовательной программы для участников проходили также экскурсии в Историческом парке «Россия – Моя история» и в Музее военной техники УГМК.

— Проекты Института вошли в число 100 лучших практик патриотической и социальной направленности, а также были опубликованы в сборнике, что, по моему мнению, является главным результатом участия в проекте «Живая история». При этом нельзя не отметить получение массы полезных знаний и опыта, которыми поделились как эксперты, так и участники фестиваля. Здорово, что полученные ресурсы можно использовать в будущем для реализации проектов! – считает Алина Гурьева.