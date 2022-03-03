С 28 февраля по 4 марта проходит региональный этап Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди студентов профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования Саратовской области.

Свои знания уже продемонстрировали участники соревнования по направлению «Управленческие поединки». Обладателями призовых мест стали студенты высших учебных заведений, среди которых обучающиеся Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС.

«Проведение управленческих поединков среди студентов — это отличная возможность развить их коммуникативные качества и управленческое мастерство. Современному рынку труда необходимы высококлассные специалисты, которые не только владеют теорией, но и умеют применять её на практике», – отметил важность ежегодного мероприятия директор ПИУ РАНХиГС Виктор Чепляев.

Напомним, что Интеллектуальная олимпиада ПФО проводится в целях создания условий для интеллектуального развития студенческой молодёжи и привлечения её к научно-инновационным формам деятельности.