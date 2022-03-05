В социальных сетях набирает популярность видео ролик, снятый саратовскими студентами, которые призывают объединиться и поддержать Президента Владимира Путина и решение о защите жителей Донбасса (Донецка и Луганска). Молодежь планирует провести акцию в поддержку Президента 6 марта в 12.00 на Соколовой горе.

В ролике говорится:

«Друзья! Мы представители саратовского студенчества. Здесь сейчас студенты всех ВУЗов Саратовской области. Мы хотим озвучить свою позицию. Нам не безразлично что происходит!

6 марта в 12.00 в самом святом месте для каждого Саратовца в парке Победы мы проведём акцию поддержки нашему Президенту!

Мы призываем присоединиться к нашей акции все российское студенчество! Приходите 6 марта на Соколову гору!».