Саратовская область присоединилась к международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны».

Мероприятие прошло с целью популяризации военного и гражданского подвига, ведущей роли Советского государства в победе во Второй мировой войне, предоставления студентам возможности получить объективную оценку своих знаний в области истории Великой Отечественной войны.

Участникам, состав которых представили студенты Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, было предложено ответить на перечень вопросов, охватывающих различные события этого трагического этапа истории.

«Участие в акции — это хорошая возможность ещё раз вспомнить героические страницы нашего прошлого, подвиги бойцов и тружеников тыла, освободительную миссию Красной армии, покончившей с фашизмом в мае 1945 года. Суровую правду о войне надо знать, чтобы помнить и сохранить для потомков историю нашей борьбы с «коричневой чумой», – подчеркнул начальник научно-организационного отдела ПИУ РАНХиГС Олег Абакумов.

Организаторами акции выступили Молодёжный парламент при Государственной Думе Российской Федерации, молодёжные парламенты субъектов РФ, в том числе Саратовской области, которые реализуют международный проект «Большая история», направленный на историческое просвещение молодёжи и развитие знаний об истории победы над фашизмом.