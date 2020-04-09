Сегодня активисты «Молодой Гвардии» совместно со студентами одного из саратовских вузов стали частью акции #СпасибоВрачам. Проживающие в общежитии обучающиеся выглянули из окон своих комнат и аплодисментами выразили благодарность медицинским работникам, борющимся с распространением коронавирусной инфекции.

— Уже огромное количество людей стали частью акции в поддержку врачей и всех медицинских работников, неустанно трудящихся ради нашего здоровья. Студенты, соблюдающие меры самоизоляции, не могут покидать своих общежитий, но они захотели сказать спасибо врачам и сделали это таким образом.

Этой акцией мы хотим обратить внимание на то, насколько же ценен труд врача. И, конечно же, хотелось бы сделать так, чтобы никто не забывал об этом и после того, как нам удастся побороть пандемию коронавируса, — рассказал руководитель Саратовского регионального отделения Молодой Гвардии Андрей Капитонов.