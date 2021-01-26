По инициативе депутата областной Думы Юлии Литневской (фракция «Единая Россия») в Саратове проходит цикл официальных публичных лекций с участием известных горожан. На очередную встречу со студентами ИРБиС был приглашен обладатель титула «Сильнейшей человек России», чемпион по силовому экстриму, член общественной палаты Саратова Вячеслав Максюта. Он обсудил с молодежью вопрос обустройства общественных пространств в городе с учетом мнения горожан.

Встреча проходила в формате открытой лекции, велась трансляция в социальных сетях. В ходе прямого эфира зрители (наряду со студентами ИРБиС) задавали вопросы, касающиеся трендов обустройства городских пространств, выбора мест размещения объектов. Среди прочего Максюта поделился личным опытом по реализации проекта строительства общедоступной спортивной площадки. Общественник подчеркнул, что любую идею удастся осуществить, если она найдет отклик у большинства заинтересованных горожан.

— Первым шагом в реализации проектов обустройства общественных пространств является размещение информации в социальных сетях. Распространение анонсов среди активных пользователей, проведение голосования и опросов общественного мнения – все это дает огромный импульс для дальнейшего развития проекта, – рассказал Вячеслав Максюта.

Заместитель директора ИРБиС Варвара Даньшина предложила помощь от студентов в организации благоустройства общественных пространств для жителей Саратова. В свою очередь, Юлия Литневская подчеркнула, что формат, трендмейкером которого выступает Вячеслав Максюта, показал свою эффективность, поскольку, опираясь на идеи местного сообщества, можно задавать востребованные направления развития города и его пространств.

—Безусловно, главная ценность любого города – это его жители. Именно поэтому современные, комфортные для жизни и работы города создаются при непосредственном участии и благодаря вовлеченности горожан. О важности прямого взаимодействия с людьми, обсуждения с гражданами актуальных вопросов, в том числе благоустройства общественных пространств, всегда говорит секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Государственной Думы Николай Панков. И личным примером показывает, как правильно выстраивать такую работу, привлекая к ней неравнодушных людей и общественников, – прокомментировала Юлия Литневская.